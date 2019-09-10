İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuzey Kore'den yeni füze denemesi

Kuzey Kore'den yeni füze denemesi
Kuzey Kore'den yeni füze denemesi

Kuzey Kore iki yeni füze denemesi gerçekleştirdi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore tarafından 2 füzenin ateşlendiğini açıkladı. Sabah saatlerinde Güney Pyongyang'dan fırlatıldığı belirtilen füzelerin, doğu yönüne hareket ettiği bildirildi. Güney Kore ve ABD'li askeri yetkililerin konuyla ilgili analizinin devam ettiği kaydedilirken, Japonya ise söz konusu denemenin kendileri için bir tehdit oluşturmadığını açıkladı.

Sekizinci deneme

Son füze denemeleri ile birlikte Kuzey Kore 25 Temmuz'dan bu yana sekizinci kez füze denemesi gerçekleştirmiş oldu. Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son Hui pazartesi yaptığı açıklamada Pyongyang'ın eylül ayı sonlarında ABD ile kapsamlı görüşmelere hazır olduğunu söylemişti. Söz konusu açıklamanın ardından gelen son füze denemeleri, füze teknolojilerini sergilemek isteyen Kuzey Kore'nin ABD hükümetine baskı yapma girişimi olarak yorumlandı.

Burak Ersoy

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.