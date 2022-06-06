Kuzey Kore'ye ABD ve Güney Kore'den misilleme

Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımları ve uluslararası kamuoyunun tepkilerine rağmen füze programını hız kesmeden sürdüren Kuzey Kore'nin dünkü 8 füzeyi içeren silah denemesi bölgede gerilimi artırırken, Pyongyang'a ABD ve Güney Kore cephesinden yanıt geldi. ABD Kore Kuvvetleri'nden (USFK) yapılan açıklamada, bugün gerçekleştirilen ortak atış tatbikatı çerçevesinde Japon Denizi istikametine 8 füze fırlatıldığı bildirildi. Güney Kore'den ülkenin resmi adı olan Kore Cumhuriyeti (KC) olarak bahsedilen açıklamada, "Birleşik ABD-KC kuvvetlerinin kriz olaylarına hızlı bir şekilde yanıt verme yeteneğini göstermek için ABD Kore Kuvvetleri ve Kore Cumhuriyeti askerleri ortak bir atış tatbikatı düzenledi" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, Güney Kore-ABD ittifakının Kore Yarımadası'nda ve Hint-Pasifik'in tamamında barış ve refah taahhüdünü sürdürdüğü kaydedilirken, tatbikatta 1 ABD füzesi ile 7 Güney Kore füzesinin kullanıldığı bilgisi paylaşıldı. Ayrıca tatbikat öncesinde hava ve deniz ulaşımı güvenliğini sağlamak için gerekli bildirimlerin yapıldığı vurgulandı.

Bölgede gerilim artmıştı

Güney Kore ve Japonya hükümetlerinden yapılan açıklamalarda Pyongyang'ın dün Japon Denizi istikametine doğru 8 kısa menzilli balistik füze fırlattığı belirtilmiş, son gelişme Kuzey Kore'nin bu yılın başından bu yana gerçekleştirdiği 18. silah testi olarak kayıtlara geçmişti. Güney Kore ve Japonya başta olmak üzere uluslararası kamuoyunun tepkisini çeken füze denemesi, bölgede gerilimi artırmıştı.