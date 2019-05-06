Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı olarak Stevo Pendarovski'yi seçti

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ikinci turda kazanan Pendarovski, seçim sonuçlarının ülkeye AB Ve Nato üyeliği yolunu garantilediği belirtti.

Pendarovski, “Bu galibiyet, etnik ve siyasi mensubiyetinden bağımsız olarak, birlikte ileri gitmeye karar veren Kuzey Makedonya vatandaşlarının çoğunun galibiyitedir.” sözlerini vurgulayarak kendisi ‘Halkın utanmayacağı bir cumhurbaşkanı Olacağını' vaadetti.

Diğer yandan, Oyların yüzde 44.73'ünü oranda oy alarak cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki yenilgisini kabul eden anamuhalefet Partisi Adayı Gordana Silyanovska Davkova, sayılara bakıldığında iktidarın gayri meşrulaştırıldığını gösterdiğini ve bu sayıların erken seçimleri ciddi bir şekilde düşünülüp konuşulması gerektiğini belirterek kendisine oy veren tüm seçmenlere teşekkür etti.

Ayrıca Sosyal Demokratlar Birliği Başkanı ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Başbakanı Zoran Zaev de, yeni Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski'yi kutlayıp seçimlerin adil, demokratik ve başırılı bir şekilde geçtiğini belirtti.

Arnavutların Demokratik Bütünleşme Birliği Partisi Başkanı Ali Ahmeti de, Pendarovski'yi tebrik ederek cumhurbaşkanlığındaki ‘ortaklık ilkesine' sadık kalmasını diledi ve ortak adayın olmasını destekleyip oy veren tüm vatandaşlara teşekkürlerini sunup, bu yolun AB Ve Nato'ya giden tek yol olduğunu vurguladı.

Avrupa'da ve Dünyada sağcı politikaların yükseldiği dönemde Kuzey Makedonya Cumhuriyetinde ise Sosyal Liberallerin önce meclis seçimlerinde, sonra yerel seçimlerde ve şimdi cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tekrar kazanması uluslararası poltikanın ilgisini çekmesine sebep oldu.