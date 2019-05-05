Kuzey Makedonya, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başında

Kuzey Makedonya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanma işlemleri yerel saatle saat 07.00'de başladı. İlk turda en fazla oyu alan Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) adayı Stevo Pendarovski ve ana muhalefetteki İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) öncülüğünde oluşturulan ittifakın desteklediği Gordana Silyanovska Davkova cumhurbaşkanlığı için yarışıyor.

Seçimleri 3 bin 381 yerli ve 520 yabancı gözlemcinin takip edeceği belirtildi. Oy kullanma işlemleri yerel saatle 19.00'da sona erecek. Seçimlerin geçerli olması için katılımın en az yüzde 40 olması gerekiyor.

21 Nisan'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda seçmen sayısı 1 milyon 808 bin 131 iken, 753 bin 520 seçmen oy kullanmıştı. Seçimlerin ilk turunda Pendarovski oyların yüzde 42,81'ini, Davkova ise oyların yüzde 42,25'ini almıştı.

İso Demişoski - Nelifer Arslanoska

