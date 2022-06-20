Kuzey Makedonya şampiyonu Shkupi, Türk başkanıyla Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanıyor

Kuzey Makedonya 1. Ligi'nde şampiyon olan FC Shkupi, UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarına hazırlık için Bolu'da kampa girdi. Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde bulunan bir otelde kamp yapan mavi-beyazlı ekip, günde çift antrenmanla çalışmalarını sürdürüyor. Genç kadrodan oluşan FC Shkupi'nin 2020 yılından bu yana başkanlığını yapan Olgun Aydın da takımı izlemek için Bolu'ya geldi.

Kamp boyunca hazırlık maçları yapacaklarını belirten Başkan Aydın, “Makedonya şampiyonu olduk. Başka bir ülkede şampiyon olmak kolay değil. Yavaş yavaş bu yolda yürüyoruz. Bütün kamplarımızı Türkiye'de yapıyoruz. Burası bizim ülkemiz. Bolu kamp için çok uygun bir yer. Çok güzel bir yer. Yaklaşık 10-12 gün buradayız. Ondan sonra Şampiyonlar Ligi periyodu başlıyor. Orası için dönüş yapacağız. Hazırlık maçı yapacağız. Dün yaptık, çarşamba günü, 25'inde ve 30'unda maçlar var. Ondan sonra dönüyoruz” ifadelerini.

“Önümüzdeki modelleri uygulamaya çalışıyoruz”

Hedeflerinin Avrupa'da gruplara kalabilen bir takım meydana getirmek olduğunu ifade eden Aydın, “Bizim önümüzde birkaç tane model var. Onu uygulamaya çalışıyoruz. Dinamo Zagreb, Ludogorets gibi takım yapmaya çalışıyoruz. İyi de gidiyoruz. Geldiğimizde takım sondan ikinciydi. İlk sene 3'ncü oldu. Sonra 2'inci, bu sene de birinci olduk. Bundan sonraki hedefimiz Avrupa'da gruplara kalabilen bir takım meydana getirmek. Tesisiyle, operasyonlarıyla hem maddi hem manevi dönüşebilen bir takım meydana getirebilmek istiyoruz. Bu yolda da yavaş yavaş gidiyoruz” diye konuştu.

Aydın, Türkiye'den oyuncu transferi düşünmediğini kaydederek şunları söyledi:

“Türkiye'den transfer şu an düşünmüyorum. Türkiye'deki futbolcular çok imkanları var. Çok güzel tesisleri, çok güzel sahaları, statları var. Buna karşılık bir de çok para alıyorlar. Ama performans olarak gereğini yapmıyorlar. Onun için bizim şu anda ne onlara verecek lüksümüz ne de paramız var"

Faruk Çidem

