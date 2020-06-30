Kuzey Makedonya'da seçim heyecanı

Kuzey Makedonya halkı, 12 Nisan'da planlanan ancak korona virüs salgını nedeniyle ertelenen genel seçimler için sandık başına gidecek. Seçimin 15 Temmuz'da gerçekleştirilmesi kararlaştırılırken, seçmen korona virüsün yayılmasını engellemek ve önlemlerin uygulanabilmesi için yerel saatle 07.00 - 21.00 arasında oy kullanacak. Makedon ve Arnavut partilerin yanı sıra Türk partileri de seçmenden oy bekliyor. Türk Demokratik Partisi (TDP), Türk Hareket Partisi (THP) ve Türk Milli Birlik Hareketi (TMBH) seçimlerde boy gösterecek üç Türk partisi. Bu seçimle, Türkler bir genel seçimde ilk defa 6 milletvekili adayıyla seçimlere girmiş olacak.

Kuzey Makedonya tarihinde en belirsiz olarak nitelendirilen erken genel seçimlerde, Makedon partileri ve Arnavut partilerinden gelen sert tavırlar, seçim sonunda hükümetin kurulması için koalisyonların yapılmasını zorlaştıracağı ifade ediliyor. Yapılan kamuoyu araştırmalarında, 2016 yılı seçimlerinde VMRO DPMNE partisine yenilmesine rağmen Arnavut partileriyle koalisyon kurarak hükümete geçen Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) ve öncülüğündeki seçim öncesi koalisyonun, seçimleri yaklaşık yüzde 5 gibi bir üstünlükle toplam oyların yüzde 20'sini alarak kazanacağı düşünülüyor. Bunun dışında VMRO DPMNE'nin 11 yıllık iktidarından sonra SDSM, yaptığı reformlar çerçevesinde ülkenin isim değişikliği ve ekonomideki değişikliklerle Kuzey Makedonya'nın NATO üyeliğini kazanması ve AB ile müzakerelerin başlatılması için aktif bir şekilde mücadele etmesi nedeniyle 15 Temmuz seçimlerinde favori olarak görülmesine sebep oluyor.

Seçim 3 gün sürecek

Kuzey Makedonya'da 15 Temmuz'da 1 milyon 800 bin seçmen ülke genelinde kurulan 3 bin 840 sandıkta oy kullanacak. Bu seçim, diğer seçimlerden farklı olarak bir gün sürmeyecek. Devlet Seçim Komisyonu bu yıl seçimlerin üç günde gerçekleşmesini sağlayacak. 13 Temmuzda ev izolasyonunda olan kişiler, sağlık önlemlerine uyarak oyunu evden kullanabilecek. 14 Temmuzda ise kronik hastalığı olan kişiler oylarını evden kullanacak. Diğer seçmenler ise 15 Temmuz'da sandık başına gidecek. Seçmen, eldiven kullanarak oy kullanabilecek.

Seçimden VMRO DPMNE ve seçim öncesi önderliğindeki koalisyon ikinci çıkabilir

Aynı araştırmalara göre, muhalefet partisi VMRO DPMNE ve seçim öncesi önderliğindeki koalisyonun, oyların yüzde 16'sını alarak seçimleri ikinci bitireceği yönünde. Ancak NATO ve AB üyeliği için isim değişikliğinin yapılması çok büyük bir paha olduğunu ve Makedon milletinin kimlik sorunları yaşamasına sebep olacağını savunan VMRO, hükümetin COVID-19 krizinde de başarısız olduğunu iddia ederek hem sağlık sektöründe hem de ekonomide reformların yapılması gerektiğini ifade ediyor.

BDİ'den Arnavut Başbakana vaadi

Uzun yıllardan beri iktidar partneri olarak yer alan Arnavut blokundan Demokratik Bütünleşme Birliği'nin ise (BDİ) oy kaybedeceği ve iktidardaki yerini diğer Arnavut partilerine (Arnavutlar İttifakı, Alternativa ve Besa) kaptıracağı düşünülüyor. Özellikle, BDİ'nin seçim kampanyasında Arnavut Başbakan vaadinde bulunması Makedon partilerinin ise bu durumda BDİ ile hiçbir şekilde koalisyon yapmayacağını açıklaması, BDİ ve Makedon partileri arasında koalisyonu hükümeti kurulması yönündeki yollarını kapattı. Diğer Arnavut partilerinden Alternativa ve Arnavut İttifakı seçim öncesi koalisyonla, BDİ'nin uzun yıllar süren iktidarına ciddi bir rakip olarak görünüyor. Alternativa-Arnavut İttifakı koalisyonu, ülkede yaşayan Arnavutların refahını getirme iddiasıyla seçimlere katılacak.

Haris Süleyman

