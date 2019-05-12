İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuzey Makedonya'nın yeni Cumhurbaşkanı Pendarovski görevi teslim aldı

Kuzey Makedonya'nın yeni Cumhurbaşkanı Pendarovski görevi teslim aldı
Kuzey Makedonya'nın yeni Cumhurbaşkanı Pendarovski görevi teslim aldı

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, yemin ederek görevine başladı.

Kuzey Makedonya'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oyların yüzde 51,66'sını alarak galip gelen Stevo Pendarovski, görevine resmen başladı. Mecliste düzenlenen yemin törenine Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic iştirak etti. Yeminin ardından kürsüde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Pendarovski, ülkesinin Avrupa Birliği ve NATO üyeliği için yürütülen politikalara sadık kalacağını vadetti.

Meclisten sonra görevi devralmak için Cumhurbaşkanlığı konutuna giden Pendarovski'yi eski Cumhurbaşkanı Corge İvanov karşıladı. Pendarovski, düzenlenen devir teslim töreniyle resmen Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı oldu.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Mudurnu Köftesi Tarifi! Mudurnu Köftesi nasıl yapılır?

Mudurnu Köftesi Tarifi buradaC Detay

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.