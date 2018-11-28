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Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında beton blok çöktü! 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında beton blok çöktü! 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı
Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında beton blok çöktü! 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Tavşanlı mevkiinde, Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında inşaatı devam eden viyadük çalışma sırasında çöktü.

Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında beton blok çöktü - Tıkla İzle

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tavşanlı mevkiinde inşaatı devam eden viyadükte meydana gelen göçükte enkaz altında kalan 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldığı, 1 işçinin yaralı olduğu öğrenildi. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

150 kişilik kurtarma ekibi çalışmaları sürdürülürken ekipler beton blokları kırma çalışması yapıyor. 

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, arama çalışmalarının devam ettiğini kurtarma çalışmalarında her hangi bir engelin söz konusu olmadığını işaret ederek “Enkaz altında 4 işçinin olduğunu sanıyoruz. Kazanın nedeni ise teknik inceleme sonrasında belli olacak” dedi.  


Cihan Atik- İsmail Yıldır-Gürcan Yılmaz 
 

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