Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında beton blok çöktü! 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tavşanlı mevkiinde inşaatı devam eden viyadükte meydana gelen göçükte enkaz altında kalan 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldığı, 1 işçinin yaralı olduğu öğrenildi. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

150 kişilik kurtarma ekibi çalışmaları sürdürülürken ekipler beton blokları kırma çalışması yapıyor.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, arama çalışmalarının devam ettiğini kurtarma çalışmalarında her hangi bir engelin söz konusu olmadığını işaret ederek “Enkaz altında 4 işçinin olduğunu sanıyoruz. Kazanın nedeni ise teknik inceleme sonrasında belli olacak” dedi.



Cihan Atik- İsmail Yıldır-Gürcan Yılmaz

