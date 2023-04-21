Kuzey Marmara Otoyolu'nda araçlar yağış nedeniyle sürücüler kontak kapattı

İstanbul'un yüksek kesimlerinden olan Çatalca ve Arnavutköy'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış bazı otoyolları beyaza bürürken, bazı caddeler ise su altında kaldı. Su altında kalan caddelerden geçemeyen araçlar kaldırımdan geçmek zorunda kaldı. Kuzey Marmara Otoyolu'nda bazı araç sürücüleri araçlarını geçitlerin altında kontak kapatarak hareket etmedi. Yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Batuhan Toprak

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