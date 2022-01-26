Kuzey Marmara Otoyolu'nda bıraktıkları araçlarını kazma kürekle kurtardılar

İstanbul'u esir alan yağışından en çok etkilenen noktalardan biri de Kuzey Marmara Otoyolu olmuştu. Vatandaşlar kapanan yolda saatlerce yardım beklemiş, soğuk hava nedeniyle daha fazla beklemek istemeyen bir çok sürücü de araçlarını olduğu yere bırakmıştı. Havanın bugün açmasıyla birlikte bir çok sürücü aracını kurtarmak için Kuzey Marmara Otoyolu'na geldi. Vatandaşlar yanlarında getirdikleri kazma ve küreklerle araçlarını bulunduğu yerden kurtarmaya çalıştı. Araçları tamamen kara saplanan sürücüler araçlarını bulundukları yerden çıkarabilmek için büyük uğraş verdi.

Aracını pazartesi günü bıraktığını belirten İsmet Bozyıkık, "Yaklaşık iki gündür burada bekliyoruz. Biz arabayı pazartesi günü olduğu gibi bıraktık herkesin bıraktığı gibi sonra canımızı kurtarmaya çalıştık. Bugün de havalar düzeldi geldik ama bir çalışma yok” diye konuştu.

Aracını kurtarmaya geldiklerini söyleyen Tevrat Ak ise, “Pazartesi gündüz 3'te yola çıktık gece saat 4'te eve vardık. Bugün de aracımızı kurtarmaya geldik ama durumu görüyorsunuz nasıl açacağız bilmiyorum. Allah yardımcısı olsun cümlesinin bir hayli zor” dedi.

Havaların açmasıyla birlikte otoyola bıraktığı aracını kurtarmaya geldiğini belirten Emrullah Turgut, “Aracımızı pazartesi akşam bıraktık. Mahsur kaldık burada yürüyerek evimize 1 saatte ulaştık. Bugün de buraya geldik yollar da açıldığı için aracımızı kurtarmaya çalışıyoruz. 20 dakikadır uğraşıyoruz. Daha da uğraşacak gibiyiz” ifadelerini kullandı.



Volkan Kayalar - Hacer İnci

