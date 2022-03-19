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Kuzey Marmara Otoyolu'nda drift yapanlar yakalandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda drift yapanlar yakalandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda drift yapanlar yakalandı

Kuzey Marmara Otoyolu’nda drift yaparak sosyal medya da yayınlayan şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı. 2 şahsa toplam 9 bin 357 TL idari para cezası uygulandı.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda drift yapanlar yakalandı - Tıkla İzle

Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir ayrımları mevkiinde 15 Mart günü meydana gelen ve bazı sosyal medya hesaplarında yer alan drift yaparak trafiği tehlikeye düşürülmesi olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri incele başlattı. Görüntülerin incelenmesi sonucu plaka bilgileri tespit edilen araç sürücüsünün R.O. isimli şahıs olduğu belirlendi.

Şahıs sivil trafik ekiplerince yakalandı. Konu ile ilgili sürücü şahsa Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 5 bin 683 TL, araç sahibi olan şahsa ise “Sürücü Belgesiz Kişiye Araç Kullandırtmak” suçundan 3 bin 674 TL olmak üzere toplamda iki şahsa 9 bin 357 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, sürücü R.O. isimli şahsa “Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” maddesine istinaden adli işlem yapıldı.

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