İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuzey Marmara Otoyolu'nda hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Kurna Köy gişelerinde kum yüklü hafriyat kamyonu devrilerek yan yattı. Kazada şoför ağır yaralandı. Kaza yapan hafriyat kamyonu havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre kaza, geçtiğimiz gün saat 14.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Kurna Köy Gişeleri'nde meydana geldi. 34 GA 3595 plakalı hafriyat kamyonu, henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeyken devrildi. Kazada kamyon şoförü ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler yol kenarında durarak yaralı şoförü aracın içinden çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Jandarma başka bir kazaya sebebiyet vermemek için yolda güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Cüneyt Sevindik
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.