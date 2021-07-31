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Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki araç çarpıştı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki araç çarpıştı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki araç çarpıştı

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde iki aracın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında, 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişi Hendek istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hamdi Ö. idaresindeki 34 FHT 68 plakalı otomobil ile Necati G. idaresindeki 34 AJN 619 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada Necati G., araçlarda yolcu olarak bulunan N.Ş. ile C.G. hafif şekilde yaralanırken, Hamdi Ö. ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Hasan Öztürk
 

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