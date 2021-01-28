Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon alev alev yandı

Olay, saat 08.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer mevki'i Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Odayeri istikametine seyir halinde olan sabun yüklü 34 PJ 5755 plakalı kamyonda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Büyüyen yangın kamyonun kasasını sardı. Araçtan dumanların çıktığını gören çevredeki sürücüler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan kamyona müdahale etti. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangın ekipler tarafından söndürülerek kontrol altına alındı. Kamyonun alev alev yandığı anlar ise kameralara yansıdı.

Doğan Can Cesur - Ömer Faruk Yıldız

