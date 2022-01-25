Kuzey Marmara Otoyolu'nda mahsur kalan onlarca tır drone ile görüntülendi

İCA tarafından işletilen Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören kavşağında yaklaşık 30 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana gelmiş, İstanbul Havalimanı istikametinde yaşanan kazada, ölen ya da yaralanan olmazken, yol tamamen trafiğe kapatılmıştı. Yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluşmuştu. Kazanın ardından etkili olan kar yağışı nedeniyle trafik çilesi daha da büyümüştü.

Sürücülerin bekleyişi sürüyor

Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasına yönelik çalışmalar sürerken, kazanın meydana geldiği yolda kar nedeniyle de kalan araçların bekleyişi sürüyor. Kazanın ardından kara gömülen tırlardan oluşan kuyruk drone ile görüntülendi. Yurt dışından geldiğini söyleyen İbrahim Kaymaz isimli tır şoförü, "Uluslararası çalışıyoruz ve dün çıktığımızda bir olumsuzluk yoktu. Marmara otobanına bağlandıktan 10 dakika sonra aşırı kar yağışı nedeniyle öğleden sonra hala böyle bekliyoruz. Karşıda çalışma var. Gelen arkadaşlar dikkatli olsun. Kamplarda yatsın. Burada hayat durdu" dedi.