Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır kazası!

TIR'ın sürücüsü yardım için duran başka bir kamyonun sürücüsüyle konuştuğu sırada, arkadan gelen 20 H 9833 plakalı Selami Yıldırım idaresindeki TIR durmakta olan TIR'a çarptı. Arkadan çarpan TIR sürüklenerek yanmaya başlayınca sürücü kendini dışarı güçlükle atabildi. Yanan TIR küle dönerken, ortalık adeta savaş alanına döndü.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi TIR'daki yangını güçlükle söndürdü ancak TIR kullanılamaz hale geldi. Etrafa saçılan patatesler ve yola dökülen mazotu temizlemek ve başka bir kazaya neden olmasını önlemek için görevliler büyük çaba sarf etti.

Patates yüklü TIR'ın sürücüsü, patlayan lastiği değiştirmek için durduğunu ve arkadan gelen TIR'ın kendi aracına çarpmasıyla ne olduğunu anlamadığını söylerken, arkadan gelerek çarpan TIR'ın sürücüsü Selami Yıldırım ise kendi aracının lastiğinin patladığını ve bu nedenle önündeki TIR'a çarptığını söyledi. Yıldırım, “Araç devrilmeye başlayınca kendimi dışarı zor attım” dedi.

Kaza nedeniyle Kuzey Marmara otoyolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Metin Başar - Caner Evyapan

