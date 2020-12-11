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Kuzey Marmara Otoyolunda yanan kamyonet hurdaya döndü

Kuzey Marmara Otoyolunda yanan kamyonet hurdaya döndü
Kuzey Marmara Otoyolunda yanan kamyonet hurdaya döndü

Kuzey Marmara Otoyolunda seyir halindeki cıvata yüklü kapalı kasa kamyonet bir anda yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen kamyonet hurdaya döndü.

Kuzey Marmara Otoyolunda yanan kamyonet hurdaya döndü - Tıkla İzle

Olay, Kuzey Marmara Otoyolu Sultanbeyli Mecidiye gişelere gelmeden Ankara istikametinde sabah saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, İlyas A. isimli şahsın kullandığı 41 AES 221 plakalı cıvata yüklü kapalı kasa kamyonetten bir anda dumanlar çıktı. Dumanları fark eden sürücü kamyonetten inerken, kamyonet bir anda alev alev yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerinde jandarma ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yanan kamyonet söndürülürken, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi, civataların bazıları araçtan döküldü. Kamyonet sürücüsü ise şans eseri yara almadan kurtuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Metin Başar
 

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