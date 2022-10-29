Kuzey Marmara Otoyolu'nda yanan yolcu otobüsü alev topuna döndü

Yangın, saat 11.45 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe Kavşağında yolcu otobüsünde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Batman'dan İstanbul'a yolcu taşıyan 01 DUU 19 plakalı otobüs, Fenertepe Kavşağında motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Otobüsün motor kısmındaki alevleri fark eden şoförü, aracı durdurup yolcuları aşağıya indirip trafikteki sürücülerden yardım istedi. Yangın kısa sürede büyüyerek bütün otobüsü sardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde önlem alırken, itfaiye ekipleri otobüsteki yangına müdahale etti. Ekiplerin yaptığı müdahalenin ardından yangın kısa sürede söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Yolda bulunan yolcular ise başka bir araçla otogara sevk sağlandı. Öte yandan, yangın sebebiyle yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Batuhan Toprak

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.