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Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki feci kaza kamerada

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki feci kaza kamerada
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki feci kaza kamerada

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu’nda otomobilin, emniyet şeridinde bekleyen kamyonete çarptığı feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kuzey Marmara Otoyolu’ndaki feci kaza kamerada - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 1 ay önce Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu T5 tüneli girişinde meydana gelen kazada, sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, emniyet şeridinde duran otoyol işletmesine ait kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobile, seyir halindeki araçlar çarpmaktan son anda kurtuldu.

Feci kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin emniyet şeridinde bekleyen kamyonete çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil yolun ortasında duruyor. Aynı istikamette seyir halinde olan araçlar ise otomobile çarpmaktan son anda kurtuluyor.

Murat Kanber

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