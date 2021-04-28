Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci kesimi havadan görüntülendi

Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi olan 7'nci kesim, Hasdal Kavşağı-Habibler Kavşağı'ndaki çalışmalar tamamlandı. 10 kilometre ve çift tüp kesintisiz olarak, 4 bin 4 metre ile İstanbul'un en uzun tüneli olma özelliğine sahip olan tüneller akıllı ulaşım sistemleri ile donatıldı. Açılışa hazır olan ve dünyanın en geniş tünelleri arasında yer alan Sultangazi-Cebeci tünelinin de son hali ise drone ile havadan görüntülendi. Kuzey Marmara Otoyolu projesi Kınalı'dan Akyazı'ya kadar olan 400 kilometrelik kesiminin toplam maliyeti 8 milyar dolar, 7'nci kesimin maliyeti ise 5 milyar 200 milyon TL mal oldu.

Emre Baba

