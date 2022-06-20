Kuzey Marmara'da 2 tır çarpıştı: 1 ölü

Olay, saat 12.30 sıralarında Riva Kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, scania marka 61 DG 580 plakalı araç sürücüsü Ümit Erdoğan yönetimindeki tırın lastiği kitlenince Erdoğan, aracını yol yardımı çağırarak kenara park etti. O esnada olay yerine gelen yol yardım güvenlik ekibi önlemleri aldığı sırada Ferhat An hakimiyetindeki mercedes marka 34 FCN 225 plakalı ham madde yüklü tırın sürücüsü, demir boru yüklü Ümit Erdoğan'ın tırına arkadan çarparak dorsesine girdi.

Çarpmanın şiddetiyle Hüseyin Alhasan hakimiyetindeki 19 RB 742 plakalı yol yardım aracına da çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. 34 FCN 225 plakalı tırın sürücüsü Ferhat An'ın çarpma sonucunda sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu cansız bedeni çıkartıldı.

Yola dökülen ham madde temizlik işçileri tarafından temizlendi. Kaza nedeniyle kitlenen yol araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Öte yandan kaza sonrası olay yeri havadan dron ile görüntülendi.

Freni kitlenen tır sürücüsü Ümit Erdoğan, ”Arızamız vardı. Ustamız geldi arızayı yapıyordu. O arada araç arkadan gelip vurdu. Eşim ile çocuğum arabadaydı. Ustamız ya da biz yaralı değiliz” dedi.

Elyesa Karatepe - Halit Arslan - Cüneyt Sevindik

