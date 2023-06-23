Kuzey Marmara'ya helikopter indi, gören dönüp bir daha baktı

Bayram tatilinde herhangi bir kaza durumunda yaralılara anında müdahale edilebilmesi amacıyla İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere ülke genelinde çevre yolu bağlantı noktalarında helikopter ambulans, acil yardım ambulansı, UMKE timi ve motorize ekipler konuşlandı. Her gün 3 bin 287 ambulans ve 19 bin 83 acil sağlık hizmeti personeli ile birlikte 171 UMKE aracı ve 855 UMKE personeli görev yapacak. Jandarma ve polis ekipleri de trafiğin aksamaması ve herhangi bir kaza durumunda anında müdahale edecek.

Fehime Kartal - Cihan Atik

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