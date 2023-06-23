İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kuzey Marmara'ya helikopter indi, gören dönüp bir daha baktı

Kuzey Marmara'ya helikopter indi, gören dönüp bir daha baktı
Kuzey Marmara'ya helikopter indi, gören dönüp bir daha baktı

Sağlık Bakanlığı, 9 günlük Kurban Bayramı süresince tüm tedbirlerini aldı. Türkiye genelinde acil sağlık hizmetlerinin devamlılığı için her gün helikopter, 3 bin 287 ambulans ve 19 bin 83 acil sağlık hizmeti personeli ile birlikte 171 UMKE aracı ve 855 UMKE personeli görev başında olacak. Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde konuşlanan helikopterle de vatandaşlara daha hızlı sağlık hizmeti verilecek.

Bayram tatilinde herhangi bir kaza durumunda yaralılara anında müdahale edilebilmesi amacıyla İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere ülke genelinde çevre yolu bağlantı noktalarında helikopter ambulans, acil yardım ambulansı, UMKE timi ve motorize ekipler konuşlandı. Her gün 3 bin 287 ambulans ve 19 bin 83 acil sağlık hizmeti personeli ile birlikte 171 UMKE aracı ve 855 UMKE personeli görev yapacak. Jandarma ve polis ekipleri de trafiğin aksamaması ve herhangi bir kaza durumunda anında müdahale edecek.

Fehime Kartal - Cihan Atik

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.