Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği, depremzedeler için yardım kampanyası düzenledi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 şehirde ağır hasara neden olan depremin ardından Türkiye tek yürek oldu. AFAD'ın yardım kampanyasına destek olmak üzere Kuzey Yıldızı ve Trabzonsporlular Derneği afet bölgesine kadın ve erkek mont, bere, eldiven, sweatshirt, yağmurluk, atkı, battaniye, bebek bezi, bebek maması, tuvalet kağıdı, ısıtıcı, kazma, kürek, balyoz, jeneratör ve kuru gıda malzemeleri gibi ürünlere ek olarak uyku tulumu ve su gibi yaşam malzemelerini afet bölgesine gönderdi. Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği, SAR Akay Arama Kurtarma ekibi ile birlikte koordineli bir şekilde bölgede gönüllü ekip yönlendirdi.

“İşyerimizin bir bölümünü kapattık ve koordinasyon merkezi haline getirdik”

Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği Başkanı İsmail Turgut Öksüz, yaşanılan deprem sonrasında vefat eden vatandaşlara başsağlığı dileyerek, “Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği Başkanı olarak ve tüm Türkiye olarak dünden beri bir acı içerisindeyiz. Öncelikle vefat edenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı olanlarımıza şifalar diliyorum. Devlet ve milletin el ele olduğu, dünyada böyle bir ülkenin görünmeyeceği olay yaşıyoruz. Bir afet yaşıyoruz ama Türk milleti kadar asil bir ülke düşünemiyorum. Çünkü herkes elinden ve gönlünden maddi, manevi neler geliyorsa yapamaya çalışıyor. Biz de dernek olarak işyerimizin bir bölümünü tamamen kapattık ve Üniversiteliler Trabzonlular Derneğiyle birlikte koordinasyon merkezi haline getirdik. Burada kurtarma görevlisi arkadaşlarımızla organize olduk. Onların bilgisi, birikimi ve bizlerin yönlendirmesiyle dernek olarak doğru şeylere imza atmaya çalışıyoruz. Ekibimizle birlikte çalışıyoruz” dedi.

Yaşanılan deprem sonrası bölgeye destek ekip yönlendirildiği aktaran SAR Akay Arma Kurtarma Derneği Başkanı Murat Uzan da, “Burada da arkadaşlarımızla büyük bir organizasyon içerisindeyiz. Gönüllü arama kurtarma ekip arkadaşlarımızı organize edip buradan bölgeye gönderiyoruz. Kamyonlar, tırlar ve büyük araçlarla yola çıkarıyoruz. Atlas Üniversitesi, hem bizimle hem de Kuzey Yıldızı ile iletişim içerisinde” ifadelerini kullandı.

Enes Gümüş - Samet Yalçın

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