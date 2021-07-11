Kuzguncuk'ta serinlemek için denize giren kişi kayboldu

Olay, Üsküdar Kuzguncuk sahilde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şoför olarak çalışan 48 yaşındaki şahıs, serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan şahıs, gözden kayboldu. Şahsın akrabaları ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, sahil güvenlik ve itfaiye su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, arama çalışmalarına başladı.

“‘İmdat' dediğini duydum”

Sahilde bulunan vatandaşlardan biri, “Orta kısımda gördüm. ‘İmdat' dediğini duydum ama emin olamadım. İskelenin dibine kadar yüzerek geldi, yine ‘imdat' dedi. Arkadaşlara ‘adam boğuluyor' dedim. Ama dememe kalmadan dibine girdi” diye konuştu.

Denizde kaybolan şahısı arama çalışmaları devam ediyor.



Cüneyt Sevindik - Furkan Çon

