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Kuzguncuk'ta tekme ve yumrukların konuştuğu kavga kamerada

Kuzguncuk'ta tekme ve yumrukların konuştuğu kavga kamerada
Kuzguncuk'ta tekme ve yumrukların konuştuğu kavga kamerada

Kuzguncuk’ta iki grup arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar konuştu. Bazı kadınlar kavga eden şahısları ayırmaya çalıştı. Tekmeli yumruklu kavga cep telefonu kamerayla kaydedildi.

Kuzguncuk’ta tekme ve yumrukların konuştuğu kavga kamerada - Tıkla İzle

İstanbul'un en sakin semtlerinden olan Kuzguncuk'ta dün akşam iki grup birbirine girdi. Sebebi henüz bilinmeyen kavgada tekmeler ve yumruklar havada uçuştu. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada çevredekilerin panik yaşadığı gözlendi. Tarafları ayırmaya çalışan çevredeki bazı kadınlar yoğun çaba sarf etti. Olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sonlandı.

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki grup birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırıyor. Kadınlar da şahısları ayırmaya çalışıyor.

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