Kuzugöbeği, kilosu 100 TL'den alıcı buluyor

Her yıl mart, nisan ve mayıs aylarında, özellikle meşe ve çam ormanlarında yetişen kuzugöbeği mantarı, bu yıl son günlerde yağan yağmurlar sonucunda ilk kez toplanmaya başlandı. Özellikle yağışlar sonrası daha sık rastlanılan kuzugöbeği mantarı taze olarak tüketilebildiği gibi, kurutularak da tüketilebiliyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kuzugöbeği, yurt dışına da ihraç ediliyor. Hanönü ilçesinde de bu yıl ilk kez pazarda satışa sunulan kuzugöbeği mantarı 100 TL'den alıcı buluyor. Bu fiyatın oldukça yüksek olduğunu belirten bazı vatandaşlar fiyatın düşmesini istiyor. Aynı zamanda vatandaşlar, fiyatı yüksek olması sebebiyle mantarı kiloyla değil tadımlık olarak alıyor.

Mantar toplayıcıları ise kuzugöbeğinin zor bulunan bir mantar türü olduğunu, bu sebeple fiyatının düşmeyeceğini söyledi.

Emre Yılmaz

