Kuzuların annelerine kavuşma anı dron ile görüntülendi

Bala ilçesine bağlı Kesikköprü köyünde hayvancılıkla uğraşan Kaya ailesi, baharın habercisi kuzuların doğması ile birlikte sabahın erken saatlerinde kuzuları anneleriyle buluşturuyor.

Kızılırmak'ın kenarında bulunan evlerinde 7 gün 24 saat hayvanlarla ilgilenen aile, kuzuların anneleriyle buluşması sırasında duygu dolu anlar yaşıyor. Sabah bulundukları ahırın kapıları açılmadan anneleri ile buluşacağını hisseden kuzular heyecanlarını meleyerek dile getiriyor.

Kapıların açılmasının ardından saniyeler içerisinde kokularından birbirlerini bulan anne ve kuzuların kavuşma anı iç ısıtan görüntüler ortaya çıkarıyor. Kuzuların anneleri ile buluşma anı havadan dron ile de görüntülendi.