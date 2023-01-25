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Kuzusu hastanede bile peşini bırakmadı

Kuzusu hastanede bile peşini bırakmadı
Kuzusu hastanede bile peşini bırakmadı

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Polikliniği’ne muayeneye giden Aynur Hanım’ın kuzusu, hastanede bile peşini bırakmadı.

Kuzusu hastanede bile peşini bırakmadı - Tıkla İzle

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından sahibinin hastanede bile peşini bırakmayan ve biberonla beslenen kuzuya dair bir video paylaştı. Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Burası Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Polikliniği. Kuzusu, onu biberonla besleyen Aynur hanımın peşini muayeneye gelirken bile bırakmamış.”

Muhammed Musab Gümüşer

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