İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

KVKK WhatsApp hakkında resen inceleme başlattı

KVKK WhatsApp hakkında resen inceleme başlattı
KVKK WhatsApp hakkında resen inceleme başlattı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), WhatsApp hakkında resen inceleme kararı aldı.

Alınan bilgiye göre, KVKK'nın bugünkü toplantısında, WhatsApp Inc'nin WhatsApp uygulamasını kullanmak isteyen kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ve yurtdışında bulunan tedarikçi, iş ortakları, hizmet sağlayıcıları ve diğer üçüncü taraflara aktarılmasına rıza verilmesini içerecek şekilde kullanım şartlarını güncellemesini ele aldı.

Kurul, toplantıda WhatsApp uygulaması hakkında, veri işleme şartları, yurt dışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden resen inceleme başlatılmasına karar verdi. WhatsApp'tan bilgi ve belge talep edilmesine ve konunun 8 Şubat'ta tekrar değerlendirilmesine karar verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.