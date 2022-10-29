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KYK yurdunda yangın paniği

KYK yurdunda yangın paniği
KYK yurdunda yangın paniği

Sivas’ta KYK yurdunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

KYK yurdunda yangın paniği - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, yangın dün akşam saatlerinde meydana geldi. Kredi Yurtlar Kurumu(KYK) Kadı Burhaneddin Erkek Yurdunun A bloğunda havalandırma boşluğuna atılan izmaritten dolayı ufak çaplı yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Öğrencilerin panik yaşadığı yurtta yangın itfaiye ve yurt çalışanları tarafından söndürüldü. Yangının söndürülmesiyle yurtta kalan öğrenciler çalışmalarını bitiren itfaiyeyi alkışlarla uğurladı.

Muhammed Caner Atalay
 

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