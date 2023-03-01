İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kylian Mbappe'den 'Omuz Omuza' kampanyasına destek

Kylian Mbappe'den 'Omuz Omuza' kampanyasına destek
Kylian Mbappe'den 'Omuz Omuza' kampanyasına destek

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu işbirliği ile organize edilen 'Omuza Omuza' Yardım ve Dayanışma Kampanyası'na Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncusu Kylian Mbappe de destek verdi.

Kylian Mbappe'den 'Omuz Omuza' kampanyasına destek - Tıkla İzle


Programa görüntülü bağlanan Mbappe, "Bu yaşananlar büyük bir trajedi. Hayal gücümüzün yetmeyeceği kadar büyük bir olaydı. Türkiye'nin neler çektiğini tahmin edemiyorum. Bu projenin bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Çocukların hayalleri benim için çok önemlidir. Elimde olan tüm imkanları onlara yardımcı olabilmek için kullanacağım. Türkiye için her şey çok daha iyi olacak" açıklamasında bulundu.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.