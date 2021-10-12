La Palma'da 700'den fazla kişi için tahliye emri

İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nın en büyük 5'inci adası La Palma'da yer alan Cumbre Vieja Yanardağı, 19 Eylül'den bu yana lav püskürtmeye devam ediyor. Kanarya Adaları Volkanik Acil Durum Planı (Pevolca) Müdahale Komitesi, La Laguna'da 700'den fazla kişiye tahliye emri verdi. Pevolca Müdahale Komitesi Direktörü Miguel Angel Morcuende, "Yeni bir alanı tahliye etmek zorunda kaldık. Lav yavaş ilerliyor. İnsanların kişisel eşyalarını ve değerli herhangi bir şeyi almak için zamanları olmalı" dedi. İspanyol havaalanı operatörü AENA, Palma Havalimanının açık olduğunu, ancak bugün 11 uçuşun iptal edildiğini ve diğerlerinin de ertelendiğini duyurdu. İspanya Ulusal Jeoloji Enstitüsü ise Salı günü en güçlüsü 4.1 olan 64 sismik hareket kaydedildiğini belirtti.

Lavlar bugüne kadar 600 hektarlık alanı yok ederken, 6 bin 700 civarında ada sakini de evlerinden tahliye edilmiş oldu.

3 bin kişiyi etkileyen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Dün yanardağdan akan lavların bölgedeki bir çimento fabrikasına ulaşması sonucu çıkan yangından yükselen yoğun duman nedeniyle yaklaşık 3 bin kişiyi kapsayacak şekilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı ise bugün kaldırıldı. Yerel yetkililer, dün zehirli dumanın solunmaması için halka evlerinde kalmaları, pencereleri ve klimaları kapatmaları yönünde uyarıda bulunmuştu.