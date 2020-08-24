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'Laf atma' kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

'Laf atma' kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı
'Laf atma' kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

Tekirdağ'da 'laf atma' meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinin İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde Sıradükkanlar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 'laf atma' yüzünden aralarında tartışma yaşanan iki grubun sözlü münakaşası kısa sürede kavgaya dönüştü. İki grup arasında çıkan kavgada bıçak çekildi. Arbede esnasında Emre C. aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Arkadaşı Ahmet M. ise sağ bacağından bıçak darbesi aldı. Kavganın ardından taraflar hızla olay yerinden uzaklaştı.

Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Emre C. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, sağ bacağından bıçak darbesi alan Ahmet M. ise Tekirdağ Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Ahmet M.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olaya ilişkin güvenlik kamerası ve şehir polis kamerası görüntüleri incelenirken, 2 şüpheli yakalanarak Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.
Cinayet ve yaralama olayına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Müberra Çelebi
 

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