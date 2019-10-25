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Lağım çukuruna düşen çocuğu annesi saniyeler içinde kurtardı

Lağım çukuruna düşen çocuğu annesi saniyeler içinde kurtardı
Lağım çukuruna düşen çocuğu annesi saniyeler içinde kurtardı

Rusya’da annesiyle birlikte parkta yürüyen çocuk rögar kapağı ters dönünce kuyuya düştü. Anne, çukura düşen çocuğunu saniyeler içerisinde kurtardı.

Lağım çukuruna düşen çocuğu annesi saniyeler içinde kurtardı - Tıkla İzle

Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da bir parkta yürüyüş yapan anne, 3 yaşındaki çocuğunu bebek arabasından indirerek yürümeye başladı. Anne kaldırımda bebek arabasını iterek yürürken çocuk ise çimenlerin üzerinden yürümeye devam etti. Tam bu sırada çocuk çimlerin arasındaki rögar kapağına bastı. Kapak bir anda ters dönünce çocuk kuyuya düştü. Çocuğu kuyuya düşen anne ise hemen rögar kapağını kaldırarak çocuğunu kuyudan çıkarmaya çalıştı.

Oldukça derin olan çukura uzanan anne, çocuğunu çukurdan kollarını tutarak çıkardı. Bu sırada parkta bulunan kadınlar da annenin yardımına koştu. Yaşanan olay kameralar tarafından kaydedilirken çocuğun olaydan yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Görüntülerin yayılmasıyla birlikte başlayan soruşturmanın detaylarında ise annenin hızlı davranması sayesinde çocuğun hayatının kurtulduğu, ihmalin bulunduğu gerekçesiyle birçok yetkilinin ifadesinin alındığı açıklandı.

Erhan Altıparmak
 

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