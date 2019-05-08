Lahana Dolması Tarifi, Lahana Dolması Nasıl yapılır

Malzemeler:
Orta büyüklükte bir lahana
250 gram orta yağlı koyun kıyması
Yarım kilo pilavlık bulgur
3 orta boy soğan
1 çay kaşığı karabiber
Yeteri kadar tuz, kimyon
Sosu için:
4 adet orta boy soğan
1 çay kaşığı domates salçası
1 çay kaşığı biber salçası
2 çorba kaşığı tereyağı
Yeteri kadar kuzu kemiği (kaburgadan)
Hazırlanışı:
Tencerenin dibine kuzu kaburga kemiklerini yerleştirin. Diğer yandan kıy¬ma, bulgur, soğan, tuz, kimyon ve karabiberi karıştırın, iyice özleşinceye kadar yoğurun. Lahanayı hafif haşlayın. Suyunu süzdürüp hazırladığınız içi, lahanalara ince uzun şekilde sarıp dolmaları hazırlayın. 4 orta boy soğanı halka biçimde doğrayın. Tereyağında kısık ateşte pembeleşinceye kadar kavurun. Salçaları ilave edin. Sardığınız dolmaları kuzu kaburga kemikleri¬nin üzerine bir kat dolma bir kat soğanlı harç olacak şekilde bitinceye ka¬dar dizin. 2 bardak sıcak su ilave edip tuzunu ayarlayın. Kısık ateşte pişirin. Üzerine karabiber serpin. Sıcak olarak servise sunun.