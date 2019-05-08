Lahana Dolması Tarifi, Lahana Dolması Nasıl yapılır

Malzemeler:



Orta büyüklükte bir lahana

250 gram orta yağlı koyun kıyması

Yarım kilo pilavlık bulgur

3 orta boy soğan

1 çay kaşığı karabiber

Yeteri kadar tuz, kimyon

Sosu için:

4 adet orta boy soğan

1 çay kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı biber salçası

2 çorba kaşığı tereyağı

Yeteri kadar kuzu kemiği (kaburgadan)

Hazırlanışı:

Tencerenin dibine kuzu kaburga kemiklerini yerleştirin. Diğer yandan kıy¬ma, bulgur, soğan, tuz, kimyon ve karabiberi karıştırın, iyice özleşinceye kadar yoğurun. Lahanayı hafif haşlayın. Suyunu süzdürüp hazırladığınız içi, lahanalara ince uzun şekilde sarıp dolmaları hazırlayın. 4 orta boy soğanı halka biçimde doğrayın. Tereyağında kısık ateşte pembeleşinceye kadar kavurun. Salçaları ilave edin. Sardığınız dolmaları kuzu kaburga kemikleri¬nin üzerine bir kat dolma bir kat soğanlı harç olacak şekilde bitinceye ka¬dar dizin. 2 bardak sıcak su ilave edip tuzunu ayarlayın. Kısık ateşte pişirin. Üzerine karabiber serpin. Sıcak olarak servise sunun.