Lakers, Golden State karşısında 3-1 öne geçti

NBA play-off'larında heyecan 2 karşılaşma ile devam etti. Batı Konferansı yarı final serisinde Los Angeles Lakers, yıldız oyuncuları LeBron James ve Anthony Davis'in skorer performanslarıyla Golden State Warriors'u 104-101 mağlup ederek seride 3-1 öne geçti. Lakers'ta LeBron James 27 sayı, 9 ribaund ve 6 asist, Anthony Davis 23 sayı, 15 ribaund, Austin Reaves de 21 sayı, 4 asistle galibiyette önemli pay sahibi oldu. Warriors'ta ise Stephen Curry'nin 31 sayı, 14 asist, 10 ribaundluk triple-double performansı ile Andrew Wiggins'in 17 sayı, 4 ribaundu yeterli olmadı.

Lakers - Warriors serisinin dördüncü maçı, 10 Mayıs'ta Golden State'in sahasında oynanacak.

Heat, Knicks'i mağlup ederek seriyi 3-1 yaptı

Doğu Konferansı yarı finalinde Miami Heat, evinde New York Knicks'i 109-101'le geçerek seride 3-1'lik avantajı yakaladı. Heat'te Jimmy Butler 27 sayı, 10 asist, 6 ribaund, Bam Adebayo 23 sayı, 13 ribaund, 2 asist, Max Strus da 16 sayı ve 6 ribaundla mücadele etti. Knicks'te ise Jalen Brunson 32 sayı, 11 asist, 4 ribaund, R. J. Barrett 24 sayı, 4 ribaund, Julius Randle da 20 sayı, 9 ribaundla karşılaşmayı tamamladı. Serinin dördüncü mücadelesi, 10 Mayıs'ta New York Knicks'in ev sahipliğinde yapılacak.

Yunus Emre Öztaş



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.