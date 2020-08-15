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Lapseki'de orman yangını

Lapseki'de orman yangını
Lapseki'de orman yangını

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde meydana gelen yangında 2 dönüm alan zarar gördü.

Lapseki'de orman yangını - Tıkla İzle

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesine bağlı Hacıgelen mevkiinde ormanlı bir alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alanda dumanları gören vatandaşlar durumu Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına 3 helikopter, 11 arazöz ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale etti. Yangında 2 dönüm arazi zarar görürken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de helikopterle bölgeden geçerek yangın söndürme çalışmalarını havadan koordine etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Pakdemirli, "Ekiplerimizin özverili çalışmasıyla hamd olsun yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları başladı. Emeği geçen tüm arkadaşlarımı kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

Utku Yaşar Cüce
 

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