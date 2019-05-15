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Lastiği patlayan araç tarlaya uçtu: 2'si ağır 4 yaralı

Lastiği patlayan araç tarlaya uçtu: 2'si ağır 4 yaralı
Lastiği patlayan araç tarlaya uçtu: 2'si ağır 4 yaralı

Diyarbakır’da çilek yüklü panelvan araç, lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Aracın elektrik direğine çarparak durduğu olayda 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır-Silvan karayolu 50. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Batman'ın Sason ilçesinden yüklediği çilekleri satmak için Diyarbakır'a doğru yola çıkan 33 RK 180 plakalı panelvan, Diyarbakır-Silvan karayolunda lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkıp tarlaya uçarak elektrik direğine çarptı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda 112 acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ali Güneş, Mehmet Ergin, Adnan Burul ve ismi öğrenilemeyen bir yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.  

Murat Başal - Muhammet Romedi Yılmaz
 

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