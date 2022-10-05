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Lastiği patlayan kamyon park halindeki aracın aksamlarını paramparça etti

Lastiği patlayan kamyon park halindeki aracın aksamlarını paramparça etti
Lastiği patlayan kamyon park halindeki aracın aksamlarını paramparça etti

Rize'de seyir halindeki ağır tonajlı kamyonun arka lastiği patladı. Lastikteki basınç bir anda boşalınca lüks otomobil zarar gördü.

Lastiği patlayan kamyon park halindeki aracın aksamlarını paramparça etti - Tıkla İzle

Olay, Ardeşen ilçesinde bulunan Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki ağır tonajlı kamyonun arka lastiği patladı. Lastiğin içinde bulunan hava basıncı bir anda boşalarak park halindeki lüks otomobilin bazı aksamlarını paramparça etti. Lastikteki basıncın verdiği zarar ise çevredeki işletmelerin güvenlik kameralarına yansıdı.

Mustafa Özyanık - Ömer Faruk Zenginal
 

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