Lastiği patlayan kamyon park halindeki aracın aksamlarını paramparça etti

Olay, Ardeşen ilçesinde bulunan Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki ağır tonajlı kamyonun arka lastiği patladı. Lastiğin içinde bulunan hava basıncı bir anda boşalarak park halindeki lüks otomobilin bazı aksamlarını paramparça etti. Lastikteki basıncın verdiği zarar ise çevredeki işletmelerin güvenlik kameralarına yansıdı.

Mustafa Özyanık - Ömer Faruk Zenginal



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