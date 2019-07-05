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Lastiği patlayan minibüs tarlaya uçtu: 3 yaralı

Lastiği patlayan minibüs tarlaya uçtu: 3 yaralı
Lastiği patlayan minibüs tarlaya uçtu: 3 yaralı

Kastamonu-Araç karayolu üzerinde lastiği patlayan minibüsün yoldan çıkarak tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Araç karayolu Kuracaören köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman A. (48) idaresindeki 37 SL 835 plakalı minibüs, lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç, yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada hurdaya dönen araçtan fırlayan sürücü Osman A., Mustafa A. (78) ve Ayşe E. (45), araçtan savrularak yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası jandarma ve polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak kaza hakkında inceleme başlattı.

Vedat Yunus İkizoğlu

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