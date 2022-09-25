Lastiği patlayan otomobil karşı şeride geçip dehşet saçtı: 1 bebek öldü, 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı

Kaza, Serinhisar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli'den Antalya istikametine doğru giden Erkan Ramazan Ö. idaresindeki 64 DT 606 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması nedeniyle kontrolden çıkarak ters şeride girdi. Kontrolsüz bir şekilde ilerleyen otomobil, Denizli istikametine doğru seyir halinde olan Mahmut Ü. idaresindeki 20 YA 611 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Atilla Özer



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