Lastiği patlayan otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Kaza, Akyazı ilçesi D-140 kara yolu Şerefiye mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet T. idaresindeki 34 KP 5365 plakalı otomobilin seyir halindeyken lastiği patladı. Lastiği patlayan otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araçta bulunan Ayşe T. ile Nurhan Ö. isimli 2 kişi yaralandı.

Devrilen otomobilden kendi çabalarıyla çıkan yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.



Ali Yıldırım

