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Lastiği patlayan tırdan atladı, yaralı olarak kurtuldu

Lastiği patlayan tırdan atladı, yaralı olarak kurtuldu
Lastiği patlayan tırdan atladı, yaralı olarak kurtuldu

Ordu’da tünelde lastiği patlayan tır, bariyerleri aşarak dere yatağına uçtu. Araçtan kendini atan sürücü ise yaralı olarak kurtuldu.

Olay, Perşembe ilçesindeki Asarkaya Tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cuma isimli Türkmenistan uyruklu sürücünün idaresindeki AH 53 48 TR plakalı tırın lastiği patladı. Kontrolden çıkan tırdan atlayan sürücü kendini kurtarırken, tır ise yaklaşık 750 metre sürücüsüz ilerledikten sonra tünel çıkışında bariyerleri aşarak dere yatağına uçtu. İçerisinde petrol varilleri ve çeşitli malzemelerin bulunduğu tır hurdaya dönerken, yaralanan sürücü ise 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 

Kazayı gören vatandaşlar çok korktuklarını belirterek, şiddetli bir gürültüyle tırın dere yatağına uçtuğunu belirtti.
Kaza yerine gelen itfaiye, polis ve jandarma ekipleri, başka bir şahsın daha olabileceğine karşılık inceleme yaparken, kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.  

Selim Kuşcu

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