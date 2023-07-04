Lastik bot içerisinde 17 göçmen yakalandı

Bodrum ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (TCSG-11) tarafından gece saatlerinde hareketli bir lastik bot tespit edildi. Radar ve termal kameralarla yapılan incelemede lastik botun içerisinde çok sayıda kişi olduğu tespit edildi. Tekne ile lastik botun olduğu koordinatlara giden Sahil Güvenlik Botu, lastik bot ve içerisindeki 17 kişiyi aldı. Karaya çıkarılan göçmenler işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken olayla ilgili başlatılan tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi.

Hamdi Yörür

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