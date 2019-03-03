Lastik botta ölümüne yolculuk

Sabah saatlerinde Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine Didim Menderes deltası açıklarında lastik bot içinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunduğu ihbarı yapıldı. İhbarın ardından Güney Ege'de devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botlar olay yerine hareket etti. Küçük bir lastik bot içinde 35 Kongo, 1 Gine, 1 Kamerun, 2 Senegal, 1 Uganda ve 4 Somali uyruklu 17 erkek, 21 kadın, ve 6 çocuk olmak üzere toplam 44 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik botuna alındı.

Küçük bir lastik bot içinde adeta insan istifi halinde yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına kaçmaya çalışan 44 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince Didim Limanı'na teslim edildi. Düzensiz göçmenlerin emniyetteki işlemlerinin ardından Aydın Göç İdaresine teslim edilecekleri öğrenildi