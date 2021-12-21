Lastik dükkanını içki imalathanesine çevirmişler

Türkiye'de son günlerde sahte içkiden ölümlerde artış yaşanması üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri denetimlerini artırdı. Her ihbarı değerlendiren KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesindeki bir oto lastik dükkanına operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan aramada 2 adet içinde yapma alkol bulunan 50 litrelik elektrikli alkol damıtma kazanı, 1 adet 5 bölümlü alkol damıtma/süzme aparatı, 2 adet alkol yoğunluk ölçme aparatı, 1 adet ısı kontrol cihazı, 1 adet elektrik panosu, 2 adet ısı ölçer kablo, 1 adet dijital termometre, 1 adet alkol derece ölçer, 1 adet 6 filtreye sahip elektrikli damıtma cihazı, 8 adet 1 litrelik cam şişe içerisinde yapma/sahte rakı, 1 adet 5 litrelik kavanoz içerisinde yaklaşık 3 litre olduğu değerlendirilen yapma/sahte rakı, 3 adet 1 litrelik şişe içerisinde toplam 2.2 litre olduğu değerlendirilen yapma/sahte viski, 4 adet 1 litrelik cam şişe içerisinde toplam 3.5 litre yapma/sahte tekila, 8 adet boş şişe, 1 adet 8 litrelik cam kavanoz içerisinde saf alkol, 2 adet 8 litrelik kavanoz içerisinde toplam 8 litre alkol yapımında kullanılan sıvı madde, 240 adet plastik şişe kapağı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muhammer Ay