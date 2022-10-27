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Lastik yangınının dumanı gökyüzünü sardı

Lastik yangınının dumanı gökyüzünü sardı
Lastik yangınının dumanı gökyüzünü sardı

Kahramanmaraş’ta atık lastiklerin yakılması sonucu çıkan duman gökyüzünü kapladı.

Lastik yangınının dumanı gökyüzünü sardı - Tıkla İzle

Olay, Onikişubat ilçesi Oruç Reis Mahallesindeki boş bir arazide meydana geldi. Kimliği belirsiz kişilerce arazideki boş lastikler ateşe verildi. Bir müddet lastikler yanarken, yangın nedeniyle çıkan siyah duman gökyüzünü kapladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangınla ilgili polis ve çevre şehircilik ve iklim değişikliği müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Halil Ulubey
 

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