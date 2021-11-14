İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Lastikçilerde kış lastiği hareketliliği

Lastikçilerde kış lastiği hareketliliği
Lastikçilerde kış lastiği hareketliliği

Zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi Konya’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle lastikçilerde hareketlilik başladı.

Lastikçilerde kış lastiği hareketliliği - Tıkla İzle

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık itibariyle başlıyor. Uygulama öncesi sürücüler lastik değişimi için oto lastikçilere gelmeye başladı. Lastikçi Osman Doğan, işlerde hareketliliğin başladığını belirterek, “Fiyatlar malum doların artışıyla biraz yüksek. Ama şu an lastik satışlarımız yoğunlaşmaya başladı” dedi.

Osman Doğan, “Fiyatlar, 13 jant 300 liradan bin 500 liraya kadar lastiğimiz var. Çeşitli lastikler olduğu için fiyatlarımız o şekilde değişiyor. Kış aylarında havanın 10 derece altına düştüğü anda takmamız gerekiyor. Kış lastiğinin amacı illa karda lastik takmak değildir. 10 derecenin altına düştüğü anda kış lastiği takmamız zorunlu hale gelmiş olmalı. Bunun sebebi ise lastiğin kauçuk oranı yani lastik üzerindeki dişler biraz daha yumuşadığı, yol tutuşu olduğu için daha sağlıklı sürüş olur. Frenleme mesafesi daha azalıyor aracın” ifadelerini kullandı.

Doğan, “Kış belli malum havalar soğumaya başladı. Bununla beraber 1 Aralık'ta kış lastiği taktırmak isteyen vatandaşlar bu işlemi son güne bırakmadan yani yoğunluk olmadan daha erkenden yavaş yavaş gelmelerini istiyoruz. Kar lastiğinde ince çizgiler var bunlara biz vakum deriz bunlar önemli. Onların vakumu ne kadar fazla olursa o kadar iyi olur, herhangi bir sıkıntı olmaz. Kış lastiği zaten marka marka değişir. Müşterilerimiz bütçesine göre alıp kış lastiğini kullanmasını istiyoruz” diye konuştu.

İbrahim Yetkin - Enver Furkan Çelebioğlu
 

İLGİLİ HABER
Küçükçekmecede bir aracın lastiklerini kesip kaçtı Küçükçekmece’de bir aracın lastiklerini kesip kaçtı
İLGİLİ HABER
Lastik deposu alevlere teslim oldu Lastik deposu alevlere teslim oldu
İLGİLİ HABER
Lastik fabrikasında iskeleden düşen işçi yaralandı Lastik fabrikasında iskeleden düşen işçi yaralandı
İLGİLİ HABER
Ispartada kullanılmayan lastikler yeniden ekonomiye kazandırılacak Isparta’da kullanılmayan lastikler yeniden ekonomiye kazandırılacak

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.