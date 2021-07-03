Lastikçinin bilgisayarını tişörtünün içine koyup çaldı

Olay saat 17.00 sıralarında İnegöl'ün Sinanbey Mahallesi'nde bulunan Metal işleri Sanayinde meydana geldi. 2. Sokakta faaliyet gösteren lastik tamir işyerinde meydana geldi.

İş yerinden kimsenin olmadığını fark eden çocuk şüpheli, iş yerine girerek keşif yaptı.

İş yerinden çıkan çocuk, 20 dakika sonra iş yerinin ofisine girip aldığı diz üstü bilgisayarı tişörtünün içine saklayıp kaçtı.

Bir süre sonra ofisteki diz üstü bilgisayarın olmadığını fark eden işletme sahibi güvenlik kameraları inceledi. Şüphelinin bilgisayarı çaldığını tespit eden işletme sahibi, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Salih Bilal Aslan

