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Lastikleri patlayan kamyonet devrildi

Lastikleri patlayan kamyonet devrildi
Lastikleri patlayan kamyonet devrildi

Bursa'da lastikleri patlayan kamyonet kontrolden çıkarak devrilirken, kazada iki kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Bursa-Ankara yolu Mobiliyum mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Hasan P. idaresindeki 16 EFL 47 plakalı kamyonet seyir halinde iken lastiği patladı. Kontrolden çıkan kamyonet ana yol üzerine devrildi. Kaza sonucu sürücü ve yanında bulunan arkadaşı hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Bursa-İnegöl yolu geliş istikametinde trafik tek şeritten kontrollü olarak verildi. Kamyonetin kaldırılmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı.  

Seyfettin Aras
 

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